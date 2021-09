Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kinderwagen und Buggy entwendet

Schönbrunn (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitag- bis Samstagnacht einen Kinderwagen samt Kinderjacke und Mütze und einen Kinderbuggy aus einem Hausflur eines Wohnhauses in der Neustädter Straße in Schönbrunn. Anschließend entledigte sich der Dieb der Gegenstände in einem in der Nähe befindlichen Bachlauf. Eine Zeugin fand das Diebesgut und nur wenig später konnte es an die Geschädigten zurückgegeben werden. Hinweise zum Täter nimmt die Hildburghäuser Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

