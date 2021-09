Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntag einen VW, der in der Straße "An der Alten Gärtnerei" in Hildburghausen geparkt war. Festgestellt wurde die Tat gegen 20:00 Uhr. Der Unbekannte hinterließ einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

