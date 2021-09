Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seitlich gestriffen und gestürzt

Mittelschmalkalden (ots)

Am Freitag um 09.50 Uhr kam es in Mittelschmalkalden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Kleinkraftrad. Der Fahrer des Transporters geriet beim Auffahren auf die Hauptstraße zu weit auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum seitlichen Anstoß mit dem entgegenkommenden Kleinkraftrad. Die 16jährige Fahrerin kam zu Fall und wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell