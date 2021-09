Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaukasten beschädigt

Wasungen (ots)

Am Samstag Morgen in der Zeit von 01.00 Uhr bis 06.45 Uhr beschädigten Unbekannte den in Wasungen, Brunnenplatz aufgehängten Schaukasten der Stadt Wasungen. Es wurden die Schlösser aufgebrochen und das darin befindliche Informationsmaterial verstreut. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

