Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keller aufgebrochen

Meiningen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag zu Sonntag mehrere Kellerabteile in Mehrfamilienhäusern im Bereich Am Steingraben und Utendorfer Straße auf. Teilweise wurden Getränke und Lebensmittel entwendet, in den meisten Fällen jedoch nur Sachschaden verursacht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell