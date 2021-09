Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht am Steuer

Bad Salzungen (ots)

Am Samstagmorgen, den 18.09.2021 wurde in der Bahnhofsstraße in Bad Salzungen im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle ein 40-jähriger Opel-Fahrer kontrolliert. Ein Drogentest ergab, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell