Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Baustelle

Hildburghausen (ots)

Am 17.09.2021 wurde gegen 14:00 Uhr auf einer Baustelle in Heubach, Am Schafberg durch einen Mitarbeiter festgestellt, dass ein Stampfer entwendet wurde. Dieser wurde am Abend des Vortages durch Bauarbeiter auf dem Baustellengelände abgestellt. Der Stampfer ist von der Marke Bomag und hat einen Wert von ca. 3.000,- Euro. Hinweise zu dem oder die Täter gibt es derzeit nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell