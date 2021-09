Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Suhl (ots)

In der Nacht vom 17.09.21 - 18.09.21 beschädigen unbekannte Täter insgesamt 7 Fahrzeuge in der Straße Am Himmelreich in Suhl. An den Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen mit einem Stich/Schnitt beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1500,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspeektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

