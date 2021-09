Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Apotheke

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in eine Apotheke in der Schlossparkpassage in Hildburghausen ein. Sie verschafften sich Zugang zur Warenanlieferung und entwendeten Medikamente im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0.

