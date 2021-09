Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped frisiert

Barchfeld (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen 18-jährigen Mopedfahrer in Barchfeld, weil das Licht an seinem Zweirad nicht funktionierte. Sie begutachteten das Moped und stellten schnell fest, dass technische Veränderungen am Zylinder vorgenommen worden waren. Der junge Mann gab zu, am Moped gebastelt zu haben und es dadurch zu einer Leistungssteigerung kam. Jedoch führte diese Steigerung dazu, dass die vorhandene Fahrerlaubnisklasse nicht mehr ausreichte. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

