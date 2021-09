Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter wollte an das Bargeld gelangen

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter verursachte in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag einen Schaden von ca. 2.000 Euro auf dem Gelände eines Autohauses im Schwarzwasserweg in Suhl. Er versuchte die Türen an den dortigen Waschboxen aufzubrechen, was jedoch nicht funktionierte. Ohne Beute verschwand der Unbekannte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

