Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Oberhof (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen an einer Baustelle im Kreuzweg in Oberhof zu schaffen. Er entwendete eine Absperrschranke aus Metall, an welcher fünf Blitzleuchten angebracht waren, und einen Schildermast samt Verkehrszeichen "Durchfahrt verboten". Ein Schaden von ca. 400 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell