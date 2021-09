Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstag in der Zeit von 3:30 Uhr bis 4:00 Uhr in eine Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße in Zella-Mehlis einzubrechen. Der Versuch missglückte, aber der Unbekannte öffnete sämtliche Türen eines auf dem Balkon befindlichen Schrankes und warf zudem Blumenkübel um. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

