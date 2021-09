Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter versteckte sich

Hildburghausen (ots)

Ein Zeuge beobachtete Dienstagabend einen Mann, als dieser mir nichts, dir nichts über einen Zaun einer Firma in der Dammstraße in Hildburghausen kletterte. Er informierte die Polizei, die sofort zur Adresse eilten und einen 36-jährigen Mann fanden, der sich hinter Containern versteckte. Auf die Tat hin angesprochen flüchtete er sich in Ausreden. Die Durchsuchung brachte eine geringe Menge Betäubungsmittel zum Vorschein. Eine Anzeige wegen versuchten Einbruchs und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz waren die Folge.

