Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wüterich im Einkaufsmarkt

Schmalkalden (ots)

Ein Mann begab sich Dienstagnachmittag in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Er steckte sich Sammelkarten in die Hosentasche, was die Ladendetektivin bemerkte. Sie sprach den Mann noch vor der Kasse an. Wutentbrannt nahm er die Karten aus der Tasche und warf sie gegen ein Regal, danach trat er an einen Verkaufsständer, schlug ihr das Handy aus der Hand und drohte ihr zu allem Übel Schläge an. Der Mann flüchtete nachdem er wüste Beleidigungen aussprach unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

