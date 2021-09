Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fensterscheibe beschädigt

Suhl (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen eine Fensterscheibe einer Schule in der Auenstraße in Suhl. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden geben, sich bei der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell