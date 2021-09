Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein im Parkhaus in der Albert-Schweizer-Straße in Suhl abgestellter Peugeot wurde in der Nacht zu Montag durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der am hinteren linken Kotflügel festgestellte Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegengenommen werden.

