Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 6,5 Kilometer Kabel entwendet

Themar (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 03.09.2021, 14:00 Uhr, bis 06.09.2021, 12:00 Uhr, insgesamt 6,5 Kilometer des Streckenfernsprechkabels am Bahnabschnitt zwischen Themar und Schleusingen. Die Kabel haben einen Durchmesser von ca. 3,5 Zentimeter und befanden sich zum Teil in einer Höhe von 7 bis 8 Metern. Die Täter müssen Spezialwerkzeug genutzt haben, um an das Diebesgut zu gelangen. Ein Schaden von ca. 210.000 Euro entstand. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen sowohl zur Nachtzeit als auch am Tage bemerkt haben oder die gesehen haben, wie vermeintliche Arbeiter an den Fernsprechkabeln hantierten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell