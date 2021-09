Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Meiningen (ots)

Montagnachmittag erstattete eine 43-Jährige Anzeige wegen Sachbeschädigung am Pkw ihres Ehemanns. Der Audi wurde Montagmorgen in der Kreuzstraße in Meiningen abgestellt. Montagnachmittag stellte das Ehepaar fest, dass beide Türen auf der Fahrerseite zerkratzt wurden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03693 591-0 zu melden.

