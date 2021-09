Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gestohlen

Meiningen (ots)

Ein in der Lindenallee in Meiningen abgestelltes Fahrrad wurde in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Sonntagabend durch unbekannte Langfinger entwendet. Es handelt sich um ein silbernes Mountainbike der Marke Focus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 03693 369-0 bei der Polizei Meiningen zu melden.

