Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Halle hausiert

Eisfeld (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagnachmittag das hintere Zugangstor einer Firma in der Straße "Zur Sandgrube" in Eisfeld auf. Sie begaben sich anschließend in die Halle und hielten sich den Spuren nach zu urteilen einige Zeit darin auf. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

