Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Salzungen (ots)

Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr Montagabend die Hersfelder Straße in Bad Salzungen in Richtung Lengenfeld. An der Wildprechtrodaer Kreuzung missachtete er die für ihn geltende rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß er mit dem Renault eines 55-Jährigen zusammen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden und der Renault-Fahrer verletzte sich leicht. Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerten sich die Kameraden der Feuerwehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell