Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw angegriffen

Suhl (ots)

Der VW eines 37-Jährigen wurde in der Nacht zu Montag durch Unbekannte angegriffen. Der oder die Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in das Fahrzeug, welches zur Tatzeit in der Mühlbergstraße in Suhl abgestellt war, und beschädigten das Autoradio und entwendeten diverse Sicherungen und Relais im Wert von ca. 200 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell