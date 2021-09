Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Elektrokabel

Unterbreizbach (ots)

Unbekannte verschafften sich im Tatzeitraum vom 06.09.2021 bis 09.09.2021 gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Schachtstraße in Unterbreizbach und entwendeten Elektrokabel im Wert von ca. 25.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum in der Schachtstraße bzw. in unmittelbarer Nähe verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 03695 551-0 entgegen.

