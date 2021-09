Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei warnt erneut vor Telefontrickbetrügern

Suhl (ots)

Zum wiederholten Mal gaben sich Samstagabend Trickbetrüger am Telefon als vermeintliche Polizisten aus und versuchten zwei Suhler Bürgerinnen davon zu überzeugen, dass deren Wertsachen, nach vermeintlichen Einbrüchen in der Nachbarschaft, in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher seien. Die aufmerksamen Seniorinnen durchschauten den kriminellen Hintergedanken und beendeten die Telefonate. Erneut warnt die Polizei vor Trickbetrug im Zusammenhang mit Falschen Polizeibeamten: - Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse. - Staatliche Stellen fordern auf diese Art und Weise niemals Wertgegenstände oder Bargeld. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Sollte Ihnen ein finanzieller Schaden entstanden sein, melden Sie dies umgehend der zuständigen Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell