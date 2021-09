Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bungalow

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagnachmittag brachen Unbekannte in einen Bungalow in der Kleingartenanlage am "Unterer Weinberg" in Hildburghausen ein. Die Täter beschädigten hierbei die Eingangstür samt Schloss und verursachten somit einen Schaden von ca. 300 Euro. Zudem nahmen die Diebe einen Werkzeugkasten im Wert von ca. 80 Euro an sich und konnten unbemerkt flüchten. Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können, nimmt die Polizei Hildburghausen unter der Telefonnummer 03695 778-0 entgegen.

