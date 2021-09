Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Suhl (ots)

In der Zeit von Samstagvormittag bis Sonntagabend versuchten Unbekannten sich unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in der Ringbergstraße in Suhl zu verschaffen. Glücklicherweise misslang den Tätern der Versuch. Ferner durchwühlten die Unbekannten einen im Flur freizugänglichen Schrank. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Jedoch entstand ein Schaden von ca. 100 Euro an der Wohnungstür. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

