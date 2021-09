Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw zerkratzt

Suhl (ots)

Samstagmittag zeigte ein 59-Jähriger eine Sachbeschädigung an dessen Pkw an. Der in der Pfarrstraße in Suhl geparkte Citroen wurde auf der gesamten linken Fahrerseite durch Unbekannte zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

