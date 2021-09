Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keller aufgebrochen und Fahrrad entwendet

Meiningen (ots)

Unbekannte begaben sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in ein Mehrfamilienhaus in Meiningen, Schwedenstraße. Dort brachen sie zwei Kellerräume auf und entwendeten aus einem der Räume zwei Mountainbikes der Marke Cube im Wert von etwa 1000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell