Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst Unfall unter Alkohol und anschließend die Polizeibeamten beleidigt

Hellingen (ots)

Ein 29-jähriger Audifahrer prallte in der Sonntagnacht gegen 00:05 Uhr beim Ausparken gegen eine Hauswand in der Zylindergasse in Hellingen. Danach setzte dieser seine Fahrt fort und kollidierte in der Völkershäuser Straße mit einem Gartenzaun und einer Straßenlaterne. Durch diesen Aufprall fiel die Straßenbeleuchtung in der gesamten Ortslage aus. Die herbeigerufenen Beamten fanden den Unfallverursacher in unmittelbare Nähe zum Unfallort auf dem Boden liegend schlafend und unverletzt auf. Aber anstatt reumütige Einsicht zu zeigen, wurde der Mann zunehmend aggressiver und beleidigend gegenüber den Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Im Anschluss wurde im Klinikum Hildburghausen eine Blutentnahme durchgeführt. Da der Audifahrer während und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme sein aggressives Verhalten nicht ablegte, wurde dieser im Anschluss in Unterbindungsgewahrsam genommen. Gegen den 29-jährigen wurden Ermittlungsverfahren u.a, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung, Bedrohung und Unfallflucht eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein durch die Polizeibeamten sichergestellt.

