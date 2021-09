Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit zwischen zwei Hundebesitzern

Hildburghausen (ots)

Am Freitag den 10.09.2021 um 14:45 Uhr kam es im Hundepark in Hildburghausen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Hundebesitzern. Ein 73-jähriger Dackelbesitzer versuchte seinen Hund vor einem herankommenden Stafford-Bullterrier zu schützen. Als der Dackelbesitzer den anderen Hundehalter aufforderte das Tier unter Kontrolle zu halten, kam es zum Übergriff. Der Dackelbesitzer wurde hierbei dreimal zu Boden gestoßen und mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

