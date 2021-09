Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Suhl (ots)

Am 12.09.2021 gegen 00:25 Uhr wurde in Suhl, Am Himmelreich ein Pkw Opel durch Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrolliert. Hierbei wurde beim Fahrzeugführer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,16 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

