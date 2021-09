Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Suhl (ots)

Am 11.09.2021 zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde in Suhl in der Pfarrstraße an einem geparkten Pkw Citroen die gesamte linke Fahrzeugseite durch einen unbekannten Täter zerkratzt.

