Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Suhl (ots)

Am 11.09.2021 gegen 17:15 Uhr kam es in Suhl in der Großen Beerbergstraße auf einem Parkplatz zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug der Täter dem Geschädigten mit der Faust ins Gesicht. Die Verletzung wurde im Klinikum ambulant behandelt.

