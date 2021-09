Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Bad Liebenstein (ots)

Am 11.09.2021 führte die Landespolizeiinspektion Suhl einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich des Besuches des Bundesgesundheitsministers, Jens Spahn, in Bad Liebenstein durch. Er war Gast bei einem Bürgerdialog im Comödienhaus. Diesen besuchten insgesamt 70 Personen und die Veranstaltung lief ohne Vorkommnisse ab. Gegenüber des Veranstaltungsortes sammelten sich ca. 150 Personen des bürgerlichen Spektrums. Die Teilnehmer hielten sich zum Großteil nicht an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. In diesem Zusammenhang werden weiterführend Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Der Einsatz wurde ausschließlich von Thüringer Beamten abgesichert. Gegen 16:00 Uhr war die Veranstaltung im Comödienhaus beendet und die Ansammlung löste sich auf.

