Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad und Werkzeug aus Keller gestohlen

Suhl (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagabend gelangten bislang unbekannte Langfinger in einen verschlossenen Kellerbereich in einem Mehrfamilienhaus in der Leonard-Frank-Straße in Suhl. Dort nahmen die Diebe, aus einem ebenfalls mit einem Schloss versehenen Kellerverschlag, ein Fahrrad sowie Werkzeug an sich und flüchteten unbemerkt mit ihrer Beute. Die Höhe des Beuteschadens wird auf ca. 625 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte telefonisch mit der Suhler Polizei unter der 03681 369-0 in Verbindung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell