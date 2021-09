Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchte Automatensprengung

Hildburghausen (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag einen Zigarettenautomaten in der Bechergasse in Hildburghausen aufzusprengen, was jedoch nicht gelang. Beamte der Hildburghäuser Dienststelle konnten Reste eines Feuerwerkskörpers sicherstellen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

