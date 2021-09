Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe eingeworfen

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen die Seitenscheibe eines Mercedes-Busses, der in der Coburger Straße in Hildburghausen geparkt war, ein. Als Wurfgeschoss nahm der Unbekannte einen Pflasterstein, den er auf einem Haufen voller Pflastersteine neben einer Garage fand. Der Täter entwendete anschließend die Geldbörse samt Inhalt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

