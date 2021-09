Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus und Schuppen

Geisa (ots)

In der Zeit von Sonntagvormittag bis Donnerstagabend verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt in ein Gartenhaus am Ulstertal-Radweg in Geisa. Aus dem Gartenhaus wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Zudem wurde ein im Grundstück befindlicher Schuppen aufgebrochen. Hieraus wurden eine Kettensäge und eine Motorsense gestohlen. Der Beuteschaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der 03695 551-0 an die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell