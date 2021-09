Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad gestohlen

Geisa (ots)

Am 18. August 2021 stellte eine 35-Jährige ihr Mountainbike unter einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße des Friedens in Geisa ab und sicherte dieses mit einem Zahlenschloss. Am Sonntag wurde der Diebstahl des Fahrrads bemerkt und anschließend durch die Geschädigte zur Anzeige gebracht. Es handelt sich um ein graues Mountainbike der Marke Scott im Wert von ca. 3.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegengenommen.

