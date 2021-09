Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beleidigung und Körperverletzung

Schmalkalden (ots)

In der Stadtverwaltung in Schmalkalden kam es Donnerstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nachdem ein 44-Jähriger einen ebenfalls im Bürgerbüro wartenden 22-Jährigen beleidigte, wollte dieser sein Gegenüber auf sein Fehlverhalten ansprechen. Der 44-Jährige ließ jedoch nicht mit sich reden, sondern griff den 22-Jährigen körperlich an und verletzte diesen. Den 44-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

