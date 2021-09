Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Eingeschlagene Fahrzeugscheibe im Gewerbegebiet Zella-Mehlis

Zella-Mehlis (ots)

Am 08.09.2021 im Zeitraum von 09:10 Uhr 14:39 Uhr parkte eine 18-jährige Fahrerin ihr Fahrzeug an der Turnhalle des Berufsbildungszentrums in Zella-Mehlis. In dieser Zeit schlugen unbekannte Täter die hintere rechte Fensterscheibe ein. Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl unter 03681/369224 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell