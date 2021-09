Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherungsschutz gefahren

Bad Liebenstein (ots)

In der Straße "Unter dem Sandberg" kontrollierten Polzeibeamte der PI Bad Salzungen am 08.09.2021, 15.30 Uhr einen PKW Opel. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten dass an den amtlichen Kennzeichen die Marken der Zulassungsstelle fehlten. Der 35-jährigen Opel- Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

