Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Liebenstein (ots)

Am 08.09.2021 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen in der Ruhlaer Straße in Bad Liebenstein Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Zeitraum von 13.15 Uhr bis 15.15 Uhr wurden dabei 13 Verstöße gegen die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt. 12 Fahrzeugführer mussten ein Verwarngeld bezahlen. Gegen eine Fahrzeugführerin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden, da sie mit 56 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell