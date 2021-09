Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Eisfeld (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am 08.09.2021 in der Coburger Straße in Eisfeld wurde gegen 19:45 Uhr ein PKW VW Passat angehalten. Bei der Kontrolle von Fahrzeug und Fahrerin stellten die Beamten bei der 49-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ihren Führerschein musste die Passatfahrerin bei den Beamten abgeben.

