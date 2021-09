Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Merkers (ots)

In der Zeit von Montagmorgen bis Montagnachmittag parkte ein 55-Jähriger seinen Audi in der Zufahrtsstraße in Merkers. Erst zu Hause bemerkte der Mann Beschädigungen an seinem Auto im Bereich der Fahrzeugschürze. Derzeit ermittelt die Polizei nach dem Verursacher und bittet deshalb um Zeugenhinweise, welche unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell