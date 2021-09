Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unkooperativer Dieb

Themar (ots)

Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Meininger Straße in Themar informierte Dienstagabend über einen Ladendieb und bat um Unterstützung. Der 33-jährige Langfinger wurde bei dem Diebstahl von Lebensmitteln und Spirituosen im Wert von ca. 15 Euro beobachtet und anschließend angesprochen. Die vor Ort eingesetzten Polizisten nahmen den Mann aufgrund fehlender Ausweisdokumente mit auf die Dienststelle. Hier verhielt sich dieser äußerst unkooperativ und äußerte, dass er nach seiner Freilassung die Türen der Dienststelle beschädigen will. Aufgrund dieser Bemerkung wurde der 33-Jährige in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht bei der Polizei.

