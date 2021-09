Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Meiningen (ots)

In der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagmorgen versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Tätowiergeschäft in der Anton-Ullrich-Straße in Meiningen zu verschaffen. Der Versuch misslang. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell