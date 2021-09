Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Brattendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch erhielt die Polizei Hildburghausen die Information, dass ein Mann in der Schleusinger Straße in Brattendorf vor das Auto eines 47-Jährigen gesprungen ist. Glücklicherweise konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der 47-Jährige legte anschließend den Rückwärtsgang ein und stellte den bislang Unbekannten, welcher mit seinem Hund unterwegs war, zur Rede und machte diesen auf sein Fehlverhalten aufmerksam. Der Unbekannte war offensichtlich anderer Meinung, schlug den 47-Jährigen und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0.

