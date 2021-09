Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rohr (ots)

Dienstagnachmittag zeigte ein 36-Jähriger eine Unfallflucht bei der Meininger Polizei an. Der Mann stellte seinen VW-Transporter zuvor auf dem Parkstreifen in der Meininger Straße in Rohr ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel und entfernte sich anschließend vom Unfallort in Richtung Meiningen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, bzw. ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten Kontakt zur Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 aufzunehmen.

